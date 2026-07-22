Новосибирская область вошла в тройку лидеров по объему льготных кредитов для АПК в Сибири

Сельхозпредприятия оформляют льготные кредиты для проведения полевых работ и приобретения техники. Фото: Ольга ПАВЛОВА

С января по июнь 2026 года агропромышленные предприятия Новосибирской области получили 2,6 миллиарда рублей льготных займов. При этом общий объем выданных займов АПК Сибири с начала года составил 38,8 миллиарда рублей. Об этом сообщили в рамках прошедшего Всероссийского дня поля - 2026.

Наивысший уровень льготной поддержки отмечен в Алтайском крае, Омской и Новосибирской областях. На эти регионы приходится 83% от всех подобных займов. В Алтайском крае и Омской области, занявших первое и второе места, объем выданных средств составил соответственно 12,8 миллиарда рублей и 8,3 миллиарда рублей.

- Сибирские аграрии чаще всего используют льготную поддержку, чтобы профинансировать сезонно-полевые работы, купить сельхозтехнику, а также для реализации инвестиционных проектов. Таким образом, каждая из программ кредитования не только развивает всю отрасль, но и обеспечивает продовольственную безопасность страны. При этом качество кредитного портфеля предприятий АПК в Сибири остается высоким: уровень просроченной задолженности не превышает 1,5%. Показатель подтверждает устойчивость самих заемщиков, а также эффективность кредитной политики РСХБ, - отметил директор Новосибирского регионального филиала Россельхозбанка Станислав Тишуров.

По его словам, в связи с ростом ключевой ставки инвестиционная активность в последние годы несколько снижена, но, несмотря на это, в Сибири в разных стадиях находятся инвестпроекты на общую сумму 200 миллиардов рублей, которые планируется реализовать в ближайшие 5 - 6 лет.