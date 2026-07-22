Жительница Новосибирска обвинила работников бара в краже телефона

Фото: АБ ГВАРДИЯ

В Агентстве Безопасности ГВАРДИЯ на примере одних дежурных суток рассказали, из-за чего возникают конфликты на охраняемых объектах.

Самый распространенный случай вызова ГБР - это нарушение общественного порядка. Выражаться оно может по-разному: драки и дебоши в заведениях общественного питания, скандалы, неадекватное поведение посетителей учреждений или просто сон в не предназначенных для этого местах.

Некоторые конфликты «гвардейцам» удается решить мирным путем, но бывают и такие случаи, когда требуется применение физической силы и спецсредств, задержание и передача нарушителя полиции.

Нередко ссоры возникают буквально на пустом месте.

Так, вчера в 7.13 группа быстрого реагирования ГВАРДИИ была вызвана в бар-магазин в 10-м Порт-Артурском переулке. Проведшая в заведении ночь женщина обвинила работников в краже телефона. Прибывшие по тревоге бойцы ГБР помогли гостье найти мобильник - он находился у нее в кармане.

Мужчина, из-за которого ГБР-77 была вызвана сегодня в 1.58 в горбольницу, утверждал, что при поступлении у него с собой были дорогие швейцарские часы и борсетка, которые куда-то пропали. «Гвардейцам» пришлось провести расследование, которое показало, что, кроме травм и ушибов, у мужчины ничего не было.

Вчера в 18.13 кнопка тревожной сигнализации была нажата в шаурмичной на улице Петухова. Владелец соседнего киоска воспользовался в павильоне рукомойником, что очень не понравилось хозяину. «Гвардейцы» урегулировали этот конфликт, убедив коммерсантов не пользоваться имуществом друг друга без четко выраженного предварительного согласия.

Еще один необычный конфликт решили сегодня бойцы ГБР-73, вызванные в 6.23 на улицу Костычева. Двое молодых людей играли на детской площадке в баскетбол, но стук мяча мешал жильцам спать. «Гвардейцы» попросили спортсменов покинуть двор, что те и сделали.

Всего за минувшие сутки бойцами ГБР Агентства Безопасности ГВАРДИЯ было пресечено 21 нарушение общественного правопорядка, полиции переданы двое нарушителей.