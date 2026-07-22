Исчезнувшая река Каменка вдохновила мурал для пожарной части в центре Новосибирска

Фото: Никита Ермилов

Открытый конкурс стартовал в июне 2026 года. На участие поступила 41 заявка от художников из Новосибирска, Москвы, Томска, Иваново, Сочи и других городов России. Победителем стал новосибирский художник Никита Ермилов с проектом «Проявление».

Фото: Вероника Андреева

В основе работы автора лежит история реки Каменки, которая когда-то протекала на месте современной улицы Семьи Шамшиных. Именно она сформировала рельеф территории. Сегодня река скрыта под городом, а в концепции мурала её русло словно проступает сквозь кирпичную кладку здания.

Фото: Екатерина Серебрянникова

По словам организаторов, работу Никиты Ермилова выбрали за особый подход: художник не просто создает изображение на фасаде, а взаимодействует с архитектурой здания, учитывая ее особенности.

В шорт-лист также вошли работа «Под слоем города» Вероники Андреевой - проект о реке Каменке, где память места раскрывается через образ новосибирской рок-певицы и поэтессы Янки Дягилевой; «3D-граффити Новосибирска» Максима Бакина - оптическая иллюзия объёма на плоской стене; и «Смыслы» Екатерины Серебрянниковой - геометрическая композиция, отсылающая к авангарду и современной архитектуре.

Фото: Максим Бакин

Реализацию проекта возьмет на себя команда ЮНИТИ. Завершить создание мурала планируется в октябре 2026 года.

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