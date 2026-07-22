В Новосибирске на Горской продолжают устранять аварию на поврежденном коллекторе

Специалисты очищают трубу от строительных отходов и готовят проект восстановления коллектора Фото: Анастасия ТОЛСТОНОГОВА.

В Новосибирске продолжаются работы на аварийном коллекторе Горводоканала в районе Горской. По данным мэрии, угрозу дальнейшего развития провала удалось устранить.

Как сообщил первый заместитель мэра Новосибирска Иосиф Кодалаев, сотрудники МУП «Горводоканал» полностью завершили укрепление стенок котлована. Также специалисты вскрыли свод коллектора и очистили трубу от остатков железобетона.

Во время работ примерно в 20 метрах ниже места повреждения обнаружили пробку из строительных отходов. Сейчас сотрудники предприятия устраняют затор, используя различные технологии.

По словам Кодалаева, главная задача на данном этапе — полностью очистить трубу. Из-за постоянного движения стоков и большой глубины коллектора разобрать завалы вручную невозможно. Это необходимо сделать, чтобы после засыпки котлована не возникли новые проблемы.

Параллельно специалисты разрабатывают проект восстановления коллектора. К работе подключили сотрудников группы компаний «Росводоканал», которые готовят проектно-сметную документацию для ремонта поврежденного участка.

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