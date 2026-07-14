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Происшествия14 июля 2026 4:45

«Она увеличивается с каждым часом»: гигантская яма в новосибирском микрорайоне стала еще больше - фотофото

Прокуратура начала проверку после обвала грунта в микрорайоне Новосибирска
Валерия МОРГУНЕНКО
Место огорожено, но обвал грунта не прекращается, и яма становится шире.

Место огорожено, но обвал грунта не прекращается, и яма становится шире.

Фото: Анастасия ТОЛСТОНОГОВА.

В Новосибирске в Горском микрорайоне около дома №10 продолжает образовалась гигантская яма, которая разрастается с каждым часом. Фотографиями с КП-Новосибирск поделился читатель.

ФОТО ОГРОМНОЙ ЯМЫ В ГОРСКОМ МИКРОРАЙОНЕ НОВОСИБИРСКА

В растущую яму уже провалилось рядом стоящее дерево.

В растущую яму уже провалилось рядом стоящее дерево.

Фото: Анастасия ТОЛСТОНОГОВА.

Местные жители рассказали, что в растущую яму уже провалилось рядом стоящее дерево.

- Она увеличивается с каждым часом, вот уже дерево «съела», - говорит читатель.

ПРИЧИНА ОБРАЗОВАНИЯ ОГРОМНОЙ ЯМЫ В ГОРСКОМ МИКРОРАЙОНЕ НОВОСИБИРСКА

Судя по снимкам, место огорожено, но обвал грунта не прекращается, и яма становится шире. Причиной стал прорыв трубы.

Прокуратура Новосибирской области и региональное Следственное управление СК России начали проверку по факту обвала грунта. Ведомства выясняют обстоятельства произошедшего и дадут оценку действиям ответственных лиц.

Прокуратура и СУ СК России по региону начали проверку по факту обвала грунта.

Прокуратура и СУ СК России по региону начали проверку по факту обвала грунта.

Фото: Анастасия ТОЛСТОНОГОВА.

Напомним, аварийные службы прибыли на место обвала 12 июля. Воду перекрыли, а для жителей ближайших домов подключили резервные источники водоснабжения. В некоторых домах воду отключили еще 8 июля. Ограничения продлятся до 22 июля включительно.

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