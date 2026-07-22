Бетонная опора у дома рухнула на ГАЗель в Новосибирске

Обрушившаяся конструкция повредила кабину. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске днем 21 июля на улице Зорге у дома №13 ГАЗель врезалась в бетонную опору под козырьком здания, в результате чего та рухнула. Об этом сообщает канал АСТ-54 в МАХ.

Обрушившаяся конструкция повредила кабину и переднюю часть грузовика. В момент происшествия внутри находились два человека — водитель и пассажир. Никто из них не пострадал.

Ранее на улице Кропоткина упавшее дерево повредило припаркованную машину. Тогда, как и сейчас, обошлось без пострадавших.

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