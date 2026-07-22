Бетонная опора у дома рухнула на ГАЗель в Новосибирске

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП
В Новосибирске днем 21 июля на улице Зорге у дома №13 ГАЗель врезалась в бетонную опору под козырьком здания, в результате чего та рухнула. Об этом сообщает канал АСТ-54 в МАХ.
Обрушившаяся конструкция повредила кабину и переднюю часть грузовика. В момент происшествия внутри находились два человека — водитель и пассажир. Никто из них не пострадал.
Ранее на улице Кропоткина упавшее дерево повредило припаркованную машину. Тогда, как и сейчас, обошлось без пострадавших.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция: (383) 289-91-00
Мессенджеры: 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru