Дерево упало на припаркованную машину на Кропоткина в Новосибирске

Ранее похожий случай уже фиксировали в городе. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске на улице Кропоткина дерево упало на припаркованный автомобиль. Об этом сообщили в телеграм-канале «Инцидент Новосибирск».

Инцидент произошел по адресу Кропоткина, 132/1. Крупный ствол рухнул на машину, которая стояла рядом. В результате происшествия никто из людей не пострадал.

Ранее похожий случай уже фиксировали в городе. В районе домов № 6 и № 8/1 по улице Железнодорожной дерево упало сразу после сильного дождя. Тогда ствол приземлился между двумя автомобилями, а ветки нависли над багажником и капотом, полностью заблокировав проезд.

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