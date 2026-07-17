На улице Железнодорожной дерево рухнуло между двумя машинами. Фото: скриншот из видео очевидицы.

В Новосибирске 17 июля в районе домов №6 и №8/1 по улице Железнодорожной крупное дерево упало прямо между двумя припаркованными автомобилями и заблокировало проезд. Кадрами поваленного дерева с КП-Новосибирск поделилась очевидица.

По словам женщины, инцидент произошел сразу после проливного дождя. Ствол рухнул между двумя машинами, ветки нависли над багажником и капотом.

Дерево упало между машинами и перекрыло проезд на Железнодорожной в Новосибирске Видео предоставлено очевидицей.

– Видео снято в 13:47. Это возле Железнодорожной, 6. Сейчас дерево, может, уже и убрали, – рассказала очевидица.

Судя по видео, серьезных повреждений авто нет, однако дерево, предположительно, сдвинуло одно из них – бампер уперся в мусорный контейнер. Ветки раскинулись на несколько метров по контейнерной площадке.

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