Новосибирск начинает день с утренней зарядки и спортивных звезд

Изображение: Фонд научного развития НСО

24 июля Министерство науки и инновационной политики Новосибирской области, Министерство физической культуры и спорта Новосибирской области и Фонд научно-технологического развития Новосибирской области запускают неофициальный старт событиям года: «Технопрому» и «ТехноАрту».

Как? Открытой утренней зарядкой на свежем воздухе!

В 8.30 разминаемся и заряжаемся настроением на весь день.

Кто проведет зарядку?

Настоящие звезды спорта, которые знают, как превратить утро в подвиг:

- Павел Кабанов - заслуженный мастер спорта, мастер спорта России международного класса по подводному спорту, многократный победитель Всемирных игр, многократный чемпион и рекордсмен мира, Европы и России;

- Дарья Мануйленкова - чемпионка мира и бронзовый призер чемпионата мира, абсолютная чемпионка России, многократный призер чемпионатов и Кубков России и Восточной Европы по бодифитнесу.

Кроме того, в этот день к нам присоединятся любимые спортивные талисманы: Снеговик из хоккейного клуба «Сибирь», Лось Локос из волейбольного клуба «Локомотив-Новосибирск», а также новый герой - мышонок Квантик и даже Сердце из Центра новых медицинских технологий!

Что вас ждет?

Легкие упражнения для тонуса, бодрая музыка, улыбки и хорошее настроение. Это отличный способ начать день активно и вдохновиться перед насыщенной программой «Технопрома» и «ТехноАрта».

Участие - для всех и бесплатно!

Регистрация не нужна. Приходите в спортивной одежде, берите с собой хорошее настроение и бутылку воды - и вперед, к новым победам!

Где: г. Новосибирск, Красный проспект, 18 (площадка вдоль здания правительства, со стороны улицы Спартака)

Когда: 24 июля 2026 года, начало в 8.30

А пока сохраняйте даты событий:

- XIII Международный форум технологического развития «Технопром» - с 26 по 28 августа 2026 года; сайт: форумтехнопром.рф

- Фестиваль науки и искусства «ТехноАрт» - с 11 по 13 сентября 2026 года; сайт: техноарт-фест.рф