В Новосибирске введут режим повышенной готовности в микрорайоне Горском

Мэрия Новосибирска введет режим повышенной готовности в микрорайоне Горском. Фото: предоставлено местными жителями

В Новосибирске в микрорайоне Горском собираются ввести режим повышенной готовности. Соответветствующий документ появился на сайте мэрии. Сейчас документ проходит антикоррупционную экспертизу.

Это решение связано с серьезной аварией на канализационном коллекторе у дома № 10. Из-за нарушения герметичности трубы произошел провал грунта, а канализационные воды начали выходить на поверхность. Напомним, что почти сразу после ЧП в Новосибирске ввели режим «Повышенная готовность» для органов управления и сил городского звена.

Сейчас для управления ситуацией власти переводят в особый режим работу департамента по чрезвычайным ситуациям и единой дежурно-диспетчерской службы города. Главной задачей является ликвидация аварии. Для этого мэрия поручила предприятию «Горводоканал» незамедлительно начать ремонтные и восстановительные работы на поврежденном участке.

Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства будет постоянно следить за тем, как продвигается ремонт. Контроль за исполнением всех распоряжений возложили на первого заместителя мэра города Иосифа Кодалаева.

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