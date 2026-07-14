В Новосибирске ввели режим повышенной готовности из-за аварии на коллекторе

Фото: Дарья Черникова. Перейти в Фотобанк КП
В Новосибирске ввели режим «Повышенная готовность» в связи с дефектом на канализационном коллекторе у дома № 10 в Горском микрорайоне. Соответствующее решение подписал мэр города Максим Кудрявцев. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
Согласно решению городской комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, органы управления и силы городского звена переведены в режим повышенной готовности.
МУП «Горводоканал» поручено оперативно принимать все необходимые меры по ликвидации аварии, выполнять ремонтно-восстановительные работы и соблюдать требования безопасности в месте проведения работ.
Сейчас на аварийном участке установлены временные предупреждающие знаки и сигнальное освещение. Устранение дефекта продолжается в круглосуточном режиме с привлечением специализированной техники и сотрудников городских служб.
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