В Новосибирске под стражу взяли мужчину за нападение с собакой на фельдшера

Житель Новосибирска арестован за нападение на работника скорой помощи. Фото: прокуратура Новосибирской области

В Кировском районе Новосибирска суд решил отправить под стражу местного жителя. Мужчину подозревают в умышленном причинении вреда здоровью фельдшеру скорой помощи. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

Следователи установили, что нападение произошло во время выполнения медицинским работником своих служебных обязанностей. В качестве оружия обвиняемый использовал овчарку. Собака нанесла врачу множественные укусы.

Суд поддержал позицию прокуратуры и выбрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Решение приняли из-за личности подозреваемого. Мужчина официально не работает и не имеет доходов. Правоохранители опасаются, что он может сбежать от следствия или повлиять на свидетелей и пострадавшую. Расследование дела продолжается под контролем прокуратуры.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX