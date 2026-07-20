В Новосибирске задержали хозяина собаки, напавшей на фельдшера скорой

Мужчине предъявили обвинение, следствие просит суд избрать ему меру пресечения Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске задержали мужчину, чья собака напала на медицинского работника. Следователи предъявили ему обвинение по уголовному делу об умышленном причинении вреда здоровью. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Новосибирской области.

По данным СУ СК России по Новосибирской области, инцидент произошел 11 июля в Кировском районе. Бригада скорой помощи приехала по вызову к местному жителю, который находился в состоянии алкогольного опьянения.

Следствие считает, что мужчина, не согласившись с решением о госпитализации, выпустил на территорию домовладения собаку без поводка и намордника и направил ее на фельдшера. Животное напало на женщину, причинив ей телесные повреждения.

Хозяин собаки задержан, ему предъявлено обвинение по статье об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью. В ближайшее время следствие направит в суд ходатайство об избрании меры пресечения.

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