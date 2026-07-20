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НовостиПроисшествия20 июля 2026 11:40

В Новосибирске задержали хозяина собаки, напавшей на фельдшера скорой

Мужчине предъявили обвинение, следствие просит суд избрать ему меру пресечения
Екатерина ХАЛИМОВА
Мужчине предъявили обвинение, следствие просит суд избрать ему меру пресечения

Мужчине предъявили обвинение, следствие просит суд избрать ему меру пресечения

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске задержали мужчину, чья собака напала на медицинского работника. Следователи предъявили ему обвинение по уголовному делу об умышленном причинении вреда здоровью. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Новосибирской области.

По данным СУ СК России по Новосибирской области, инцидент произошел 11 июля в Кировском районе. Бригада скорой помощи приехала по вызову к местному жителю, который находился в состоянии алкогольного опьянения.

Следствие считает, что мужчина, не согласившись с решением о госпитализации, выпустил на территорию домовладения собаку без поводка и намордника и направил ее на фельдшера. Животное напало на женщину, причинив ей телесные повреждения.

Хозяин собаки задержан, ему предъявлено обвинение по статье об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью. В ближайшее время следствие направит в суд ходатайство об избрании меры пресечения.

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