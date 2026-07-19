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НовостиПроисшествия19 июля 2026 12:58

Бастрыкин потребовал доклад по делу о нападении собаки на фельдшера в Новосибирске

Глава СК России взял на контроль расследование уголовного дела
Екатерина ХАЛИМОВА
Глава СК России взял на контроль расследование уголовного дела

Глава СК России взял на контроль расследование уголовного дела

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании уголовного дела после нападения собаки на фельдшера скорой помощи в Новосибирске. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Новосибирской области.

По данным регионального СК, в июле 2026 года бригада скорой помощи приехала к дому на улице Пригородной. Местный житель не согласился с решением о его направлении в другую больницу, после чего выпустил собаку и натравил ее на фельдшера.

Животное напало на женщину и покусало ее. Помощь пострадавшей оказал коллега. Медик получила многочисленные травмы.

В Следственном комитете также сообщили, что, по имеющейся информации, владелец собаки и ранее совершал аналогичные действия в отношении медицинских работников.

По факту произошедшего в СУ СК России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя регионального управления Антону Бадулину доложить об установленных обстоятельствах, а после завершения расследования — о его результатах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

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