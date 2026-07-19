Бастрыкин потребовал доклад по делу о нападении собаки на фельдшера в Новосибирске

Глава СК России взял на контроль расследование уголовного дела Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании уголовного дела после нападения собаки на фельдшера скорой помощи в Новосибирске. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Новосибирской области.

По данным регионального СК, в июле 2026 года бригада скорой помощи приехала к дому на улице Пригородной. Местный житель не согласился с решением о его направлении в другую больницу, после чего выпустил собаку и натравил ее на фельдшера.

Животное напало на женщину и покусало ее. Помощь пострадавшей оказал коллега. Медик получила многочисленные травмы.

В Следственном комитете также сообщили, что, по имеющейся информации, владелец собаки и ранее совершал аналогичные действия в отношении медицинских работников.

По факту произошедшего в СУ СК России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя регионального управления Антону Бадулину доложить об установленных обстоятельствах, а после завершения расследования — о его результатах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

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