В Новосибирске ремонт коллектора на улице Горской начнут на следующей неделе

После ливня на объекте произошло частичное обрушение, угрозы жилым домам нет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске продолжаются работы на аварийном коллекторе на улице Горской. К восстановлению поврежденного участка специалисты планируют приступить в начале следующей недели после завершения укрепления котлована. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска.

Как сообщил первый заместитель мэра Новосибирска Иосиф Кодалаев, сейчас МУП «Горводоканал» устраивает шпунтовое ограждение коллектора. Оно необходимо для безопасного проведения работ, поскольку глубина котлована достигает около 16 метров.

После сильного дождя на объекте произошло частичное обрушение. По словам Кодалаева, угрозы дальнейшего обвала в сторону жилых домов нет, ситуация находится под постоянным контролем.

После завершения укрепительных работ и расчистки дна котлована от железобетонных конструкций специалисты приступят к восстановлению поврежденного коллектора.

При этом водоснабжение потребителей не прекращается. Ремонт ведется без остановки работы действующего коллектора, поэтому дополнительных отключений воды не планируется.

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