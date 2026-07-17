СК начал проверку после пропажи 8-летнего мальчика в Новосибирске

Следователи выясняют обстоятельства исчезновения мальчика. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

СУ СК России по Новосибирской области начал проверку после пропажи 8-летнего мальчика. Напомним, что ребенок бесследно исчез 16 июля. Утром 17 июля волонтеры сообщили, что поиск завершен. Мальчика нашли живым.

Чтобы найти малыша, следователи и криминалисты Следственного комитета вместе с полицией провели серию поисковых мероприятий. Специалисты изучали обстоятельства его исчезновения и работали на месте происшествия.

Сейчас местонахождение мальчика известно. В ближайшее время следователь допросит ребенка, чтобы понять, как именно он пропал и что с ним произошло за это время. Проверка по факту исчезновения продолжается.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX