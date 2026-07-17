В Новосибирске завершили поиск 8-летнего мальчика, пропавшего в Советском районе

Поиски пропавшего в Новосибирске восьмилетнего ребенка завершены. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске завершилась операция по поиску восьмилетнего мальчика. Ребенок пропал 16 июля 2026 года в Советском районе. Мальчик просто вышел из дома и не вернулся к семье, из-за чего родственники обратились за помощью в поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт».

Волонтеры оперативно начали поиски и распространили ориентировку. По описанию, у ребенка был рост 130 сантиметров, русые волосы и карие глаза. Важной приметой считали шрам на голове в районе левого виска. В день исчезновения мальчик был одет в желтую футболку, черные штаны, сандалии и болотную панаму. С собой у него был черно-синий рюкзак.

Специалисты и добровольцы провели масштабную работу в районе пропажи. Ребенка удалось найти живым. Сейчас мальчик находится в безопасности.

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