В Юрге ночью обнаружили пропавшего 82-летнего пенсионера

В Юрге патрульные Росгвардии нашли пропавшего 82-летнего пенсионера. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

В Юрге сотрудники Росгвардии нашли пропавшего пожилого мужчину. Ночью 82-летний пенсионер ушел из дома и перестал выходить на связь. Обеспокоенные родственники сразу обратились к правоохранителям, так как дедушке требовалась медицинская помощь. Об этом пишет «Сiбдепо».

Патрульные Рамиль Д. и Евгений Г. начали осматривать улицы города. На улице Комсомольской они заметили прохожего, который выглядел растерянным и не понимал, где находится. Сотрудники вневедомственной охраны установили личность пенсионера и привезли его в отдел полиции. Там мужчину уже ждали родные. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

Ранее КП-Новосибирск писала, что в Новосибирске завершились поиски 86-летней женщины.

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