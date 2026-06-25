В Новосибирске завершились поиски 86-летней женщины

В Новосибирске завершились поиски 86-летней Галины Хвостовой, которая пропала в Калининском районе днем 24 июня. Об этом сообщили в пресс-службе поискового отряда «ЛизаАлерт» Новосибирской области.
Напомним, женщина ушла из дома и не вернулась. Рост пропавшей составляет 150 сантиметров, у нее худощавое телосложение, темно-русые волосы до плеч и серые глаза. В день исчезновения на ней была черная блуза с белым воротничком, черные брюки, черные туфли и темно-коричневый платок на голове.
Волонтеры быстро нашли пропавшую. Пенсионерку обнаружили живой, ее здоровью ничего не угрожает.
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