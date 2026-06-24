В Новосибирске ищут пропавшую 86-летнюю женщину

По данным волонтеров, женщина может находиться в любом районе города. Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт» Новосибирской области

В Новосибирске разыскивают 86-летнюю Галину Павловну Хвостову (в девичестве Блинову). Пенсионерка ушла из дома в Калининском районе днем 24 июня и до сих пор не вернулась. Об этом сообщили в пресс-службе поискового отряда «ЛизаАлерт» Новосибирской области.

По данным волонтеров, женщина может находиться в любом районе города. Близкие опасаются, что у пропавшей могла случиться потеря памяти, поэтому она не в состоянии самостоятельно найти дорогу домой.

Приметы: рост 150 сантиметров, худощавое телосложение, темно-русые волосы до плеч и серые глаза. В день исчезновения на ней были черная блуза с белым воротничком, черные брюки, черные туфли и темно-коричневый платок на голове. С собой пенсионерка взяла пластиковый пакет.

Всех, кто видел эту женщину или знает, где она сейчас может находиться, просят позвонить на горячую линию отряда по номеру 8 (800) 700-54-52 или в службу спасения по короткому номеру 112. Поисковики также призывают добровольцев помочь в розыске.

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