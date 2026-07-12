В новосибирском аэропорту Толмачево отменили вылет четырех рейсов

Фото: Ангелина ВАЙГЕЛЬ.
12 июля в аэропорту Новосибирска отменили вылет четырех рейсов. Информация об этом опубликована на онлайн-табло Толмачево.
Так, в воскресенье из аэропорта Толмачево были отменены два рейса в Сочи, по одному – в Иркутск и Горно-Алтайск. Кроме того, отменили прилеты рейсов из Сочи, Иркутска и Горно-Алтайска. Также задержаны рейсы их Еревана, Екатеринбурга, Казани, Махачкалы и Сочи.
Напомним, что 12 июля воздушная гавань Новосибирска отмечает свое 69-летие.
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