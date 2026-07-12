Аэропорт Толмачево в Новосибирске отмечает 69-летие

В Новосибирске аэропорту Толмачево исполнилось 69 лет. Фото: правительство Новосибирской области

Аэропорт Толмачево в Новосибирске отмечает свой день рождения. 12 июля авиационному узлу исполнилось 69 лет. За это время предприятие прошло большой путь: из небольшого регионального аэродрома оно превратилось в крупнейший авиационный хаб. Сегодня Толмачево ежедневно связывает Новосибирск с десятками городов России и зарубежья. Об этом рассказали в пресс-службе воздушной гавани.

В этот праздник руководство выразило благодарность ветеранам аэропорта. Именно эти люди стояли у истоков работы, запускали первые рейсы и учили новые поколения сотрудников. Их опыт помог создать традиции, благодаря которым аэропорт работает надежно и стабильно.

Сегодня работу Толмачево обеспечивают тысячи профессионалов. Они круглосуточно встречают и провожают пассажиров, следят за безопасностью и качеством сервиса. За все годы работы аэропорт обслужил миллионы людей, открыл сотни маршрутов и внедрил современные технологии. Это помогло сделать путешествия более комфортными.

Команда аэропорта продолжает развиваться. Сотрудники открывают новые направления и улучшают инфраструктуру, чтобы путь из Новосибирска в любую точку мира стал еще удобнее.

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