За сутки число машин на дорогах Новосибирска выросло на 5,8 тысячи

Всего по городу ездит более 366 тысяч автомобилей Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске за сутки количество машин на дорогах увеличилось на 5 804 единицы. Теперь по городу ездит 366 468 автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба ГКУ НСО «ЦОДД».

Данные привел Центр организации дорожного движения. Прирост к предыдущему дню составил 1,61 процента.

Ранее КП-Новосибирск сообщала, что в Новосибирске зафиксировано ухудшение качества воздуха

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