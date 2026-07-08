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НовостиОбщество8 июля 2026 8:30

За сутки число машин на дорогах Новосибирска выросло на 5,8 тысячи

Прирост составил 1,6 процента
Екатерина ХАЛИМОВА
Всего по городу ездит более 366 тысяч автомобилей

Всего по городу ездит более 366 тысяч автомобилей

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске за сутки количество машин на дорогах увеличилось на 5 804 единицы. Теперь по городу ездит 366 468 автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба ГКУ НСО «ЦОДД».

Данные привел Центр организации дорожного движения. Прирост к предыдущему дню составил 1,61 процента.

Ранее КП-Новосибирск сообщала, что в Новосибирске зафиксировано ухудшение качества воздуха

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