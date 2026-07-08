За сутки число машин на дорогах Новосибирска выросло на 5,8 тысячи

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП
В Новосибирске за сутки количество машин на дорогах увеличилось на 5 804 единицы. Теперь по городу ездит 366 468 автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба ГКУ НСО «ЦОДД».
Данные привел Центр организации дорожного движения. Прирост к предыдущему дню составил 1,61 процента.
Ранее КП-Новосибирск сообщала, что в Новосибирске зафиксировано ухудшение качества воздуха
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