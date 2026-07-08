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НовостиОбщество8 июля 2026 7:55

В Новосибирске ухудшилось качество воздуха

Индекс качества воздуха достиг 82 пунктов, что соответствует умеренному уровню загрязнения
Екатерина ХАЛИМОВА
Индекс качества воздуха достиг 82 пунктов, что соответствует умеренному уровню загрязнения

Индекс качества воздуха достиг 82 пунктов, что соответствует умеренному уровню загрязнения

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске зафиксировано ухудшение качества воздуха. По данным мониторинга IQAir, индекс качества воздуха составляет 82 пункта, а концентрация мелкодисперсных частиц PM2.5 достигла 26 мкг/куб. м.

Основным загрязнителем воздуха в городе стали частицы PM2.5 — мелкодисперсная пыль диаметром до 2,5 микрометра. Из-за своего небольшого размера такие частицы способны проникать глубоко в легкие и попадать в кровоток.

Текущая концентрация PM2.5 составляет 26 мкг на кубический метр. Это в 5,2 раза превышает рекомендуемое Всемирной организацией здравоохранения среднегодовое значение.

При этом индекс качества воздуха AQI находится на уровне 82 пунктов, что относится к категории «умеренное».

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