В Новосибирске ухудшилось качество воздуха

Индекс качества воздуха достиг 82 пунктов, что соответствует умеренному уровню загрязнения Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске зафиксировано ухудшение качества воздуха. По данным мониторинга IQAir, индекс качества воздуха составляет 82 пункта, а концентрация мелкодисперсных частиц PM2.5 достигла 26 мкг/куб. м.

Основным загрязнителем воздуха в городе стали частицы PM2.5 — мелкодисперсная пыль диаметром до 2,5 микрометра. Из-за своего небольшого размера такие частицы способны проникать глубоко в легкие и попадать в кровоток.

Текущая концентрация PM2.5 составляет 26 мкг на кубический метр. Это в 5,2 раза превышает рекомендуемое Всемирной организацией здравоохранения среднегодовое значение.

При этом индекс качества воздуха AQI находится на уровне 82 пунктов, что относится к категории «умеренное».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX