Вузы Новосибирска опубликовали проходные баллы для поступления на бюджет

Новосибирские вузы назвали проходные баллы для поступления. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Новосибирские университеты опубликовали данные о проходных и средних баллах для поступления на бюджетные места. Самый высокий конкурс традиционно зафиксировали в медицинском университете. Чтобы поступить на «Стоматологию» в НГМУ, абитуриентам требуется набрать минимум 292 балла. Для направления «Лечебное дело» проходной балл составил 246.

В НГТУ лидерами стали ИТ-направления и гуманитарные специальности. Например, на «Программную инженерию» проходной балл составил 266, а на «Филологию» – 288 баллов.

В НГУ самыми популярными оказались ИТ-направления и журналистика, где проходной балл достиг 225. Самый низкий проходной балл зафиксировали на физическом факультете – 181.

В НГПУ для будущих психологов образования планка составила 239 баллов. В НГУЭУ наиболее востребованным направлением стала экономика, где для поступления требовалось набрать до 249 баллов.

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