Карта с укрытиями появилась в Новосибирске

В Новосибирске на карту нанесли более 2 тысяч укрытий. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске на интерактивной карте на сайте мэрии отметили более двух тысяч укрытий разного типа. Среди них 71 пункт временного размещения при чрезвычайных ситуациях, 193 сборных эвакуационных пункта, 74 пункта выдачи средств индивидуальной защиты и 2362 заглубленных помещения подземного пространства.

Кроме того, сервис 2ГИС добавил информацию о местонахождении укрытий гражданской обороны. По данным сервиса, в городе их насчитывается более четырех тысяч. В основном это подвалы многоэтажек, подземные парковки и станции метро.

Ранее КП-Новосибирск писала, что в Новосибирской области вводили режим беспилотной опасности. Он действовал около двух часов вечером 6 июля.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX