СК возбудил дело на подростков, которые облили краской мужчину в Новосибирске

Несовершеннолетние в Новосибирске облили краской мужчину. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске завели уголовное дело на подростков, которые облили краской 56-летнего мужчину. Инцидент случился вечером 20 июня у одного из торговых центров в Ленинском районе. По версии следствия, несовершеннолетние действовали группой по предварительному сговору. Они нарушили общественный порядок, облив мужчину краской. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Новосибирской области.

Дело возбуждено по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство). Сейчас следователи проводят первоначальные действия, назначены судебно-медицинские экспертизы.

Следственный комитет напомнил подросткам и их родителям: за такие преступления ответственность наступает с 14 лет. Наказание по этой статье предусматривает лишение свободы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX