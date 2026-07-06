Бастрыкину доложат о подростках, обливших краской пенсионера в Новосибирске

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП
В Новосибирске группа подростков облила краской пожилого мужчину. Инцидент произошел на одной из городских улиц. Пострадавшего госпитализировали. Следственный комитет начал проверку. Об этом сообщили в Информационном центре СК России.
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК по Новосибирской области Антону Бадулину доложить о результатах проверки и обстоятельствах произошедшего. Исполнение поручения контролирует центральный аппарат ведомства.
Ранее в соцсетях появилась информация, что подростки без видимой причины напали на пенсионера. Следователи устанавливают все детали. По предварительным данным, нападение произошло днем. Мужчину облили краской, после чего злоумышленники скрылись.
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