Бастрыкину доложат о подростках, обливших краской пенсионера в Новосибирске

Подростки облили краской пенсионера в Новосибирске. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске группа подростков облила краской пожилого мужчину. Инцидент произошел на одной из городских улиц. Пострадавшего госпитализировали. Следственный комитет начал проверку. Об этом сообщили в Информационном центре СК России.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК по Новосибирской области Антону Бадулину доложить о результатах проверки и обстоятельствах произошедшего. Исполнение поручения контролирует центральный аппарат ведомства.

Ранее в соцсетях появилась информация, что подростки без видимой причины напали на пенсионера. Следователи устанавливают все детали. По предварительным данным, нападение произошло днем. Мужчину облили краской, после чего злоумышленники скрылись.

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