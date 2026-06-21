В Новосибирске подростки облили краской бездомного

Два года назад с ним произошла такая же история Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске неизвестные подростки облили краской бездомного мужчину по имени Юра и скрылись. Прохожие пытались отмыть его, но не смогли. Скорая помощь забрала пострадавшего. Об этом написали очевидцы в паблике «Анонимный Новосибирск».

Инцидент произошел на улице. Малолетние хулиганы облили бездомного краской, а затем сбежали. Неравнодушные очевидцы попытались помочь Юре, но полностью отмыть его не получилось. Они вызвали скорую помощь, которая увезла мужчину.

Что сейчас с бездомным — неизвестно.

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