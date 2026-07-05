В Новосибирской области количество машин на дорогах сократилось на 5%

Число машин на дорогах Новосибирской области сократилось на 5%. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирской области отмечено снижение числа автомобилей на дорогах на 5%. Такие данные сообщает пресс-служба Правительства региона со ссылкой на оперативный штаб по топливообеспечению.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников доложил, что все экстренные службы, общественный транспорт и коммунальные предприятия полностью обеспечены горючим и работают без перебоев.

Глава региона поручил сохранить контроль над поставками топлива, объемами продаж, работой АЗС и спросом. Кроме того, область должна быть готова к любым изменениям и экономно расходовать ресурсы.

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