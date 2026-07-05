Новосибирцы показали фото двух гималайских медвежат из зоопарка

С 29 апреля малыши в Сибири. Фото: Виктория Минаева

Читатели КП-Новосибирск поделились фотографиями двух гималайских медвежат, которые сейчас живут в Новосибирском зоопарке. На снимках видно, как малыши гуляют в уличном вольере.

Напомним, двух гималайских медвежат сотрудники охотнадзора нашли в лесу в Приморском крае. Они были совсем одни, без матери. Инспекторы спасли их, выходили в центре реабилитации «Тигр» в селе Алексеевка Надеждинского района, а затем отправили за тысячи километров в Новосибирский зоопарк.

С 29 апреля малыши в Сибири. А 25 мая их перевели в уличный вольер, где теперь они проводят время на открытом воздухе. Сотрудники зоопарка следят за их состоянием и адаптацией к новым условиям.

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