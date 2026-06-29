В Новосибирской области появится 49 новых объектов водоснабжения

Благодаря региональным средствам планируют завершить строительство крупных комплексов в районах. Фото: пресс-служба Правительства Новосибирской области.

В Новосибирской области ведется строительство 49 объектов водоснабжения – новых скважин и водопроводов в разных районах региона. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства Новосибирской области.

Как рассказал начальник управления систем жизнеобеспечения Министерства ЖКХ Михаил Медведев, в 2026 году строительно-монтажные работы по пяти объектам реализуются в рамках федерального проекта, по 33 – по постановлению Правительства РФ №79, еще по восьми — за счет областной субсидии.

Также благодаря региональным средствам планируют завершить крупные комплексы в Татарске, Ордынском и Коченево. В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» строят водопроводные сети в Сузуне и селе Новолуговое, водовод от реки Омь до Новояркуля, а также ремонтируют сети в Чанах. За счет экономии на торгах началось согласование строительства водопровода в поселке Горный.

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