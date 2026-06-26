«В возрасте Христа и вновь в пути»: мэр Кольцово написал стих к 133-летию Новосибирска

Мэр наукограда Кольцово Николай Красников продолжает поэтическую традицию сопровождения ключевых дат авторскими произведениями. 26 июня, за два дня до 133-летия Новосибирска, он разместил новое стихотворение, посвященное «Сибирской столице».
В произведении градоначальник проводит параллель между солидным возрастом города, его историей и современными амбициями. Красников пишет о том, что мегаполис, будучи уже известным и перешагнувшим вековой рубеж, переживает период зрелости и обновления, сравнимый с «возрастом Христа».
Полный текст стихотворения, опубликованный Николаем Красниковым:
Городу Новосибирску в день 133-летия
Ах, молодец! Уже дожив до ста
Известным став, Сибирскою столицей…
…Ты снова будто в возрасте Христа
И вновь в пути, и вновь, тебе не спится.
А значит, жми с достоинством вперед,
В промышленности, мире инноваций…
Кольцово рядом и …всегда прижмёт
Плечо к плечу Отца агломераций.
*28.06.2026*
В финальных строках автор подчеркнул тесную связь двух муниципалитетов, назвав Новосибирск «Отцом агломераций» и заверив, что Кольцово всегда готово подставить плечо в совместном движении вперед.
Это уже второе публичное поэтическое выступление Николая Красникова за последнюю неделю. Ранее, в День памяти и скорби 22 июня, он опубликовал стихотворение, посвященное трагическим событиям 1941 года и подвигу советского народа.
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