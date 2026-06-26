«В возрасте Христа и вновь в пути»: мэр Кольцово написал стих к 133-летию Новосибирска

Глава наукограда назвал мегаполис «Отцом агломераций» и пообещал плечо Кольцово. Фото: Наталья БАЕВА // Алена МАРТЫНОВА

Мэр наукограда Кольцово Николай Красников продолжает поэтическую традицию сопровождения ключевых дат авторскими произведениями. 26 июня, за два дня до 133-летия Новосибирска, он разместил новое стихотворение, посвященное «Сибирской столице».

В произведении градоначальник проводит параллель между солидным возрастом города, его историей и современными амбициями. Красников пишет о том, что мегаполис, будучи уже известным и перешагнувшим вековой рубеж, переживает период зрелости и обновления, сравнимый с «возрастом Христа».

Полный текст стихотворения, опубликованный Николаем Красниковым:

Городу Новосибирску в день 133-летия

Ах, молодец! Уже дожив до ста

Известным став, Сибирскою столицей…

…Ты снова будто в возрасте Христа

И вновь в пути, и вновь, тебе не спится.

А значит, жми с достоинством вперед,

В промышленности, мире инноваций…

Кольцово рядом и …всегда прижмёт

Плечо к плечу Отца агломераций.

*28.06.2026*

В финальных строках автор подчеркнул тесную связь двух муниципалитетов, назвав Новосибирск «Отцом агломераций» и заверив, что Кольцово всегда готово подставить плечо в совместном движении вперед.

Это уже второе публичное поэтическое выступление Николая Красникова за последнюю неделю. Ранее, в День памяти и скорби 22 июня, он опубликовал стихотворение, посвященное трагическим событиям 1941 года и подвигу советского народа.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX