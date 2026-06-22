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НовостиОбщество22 июня 2026 8:33

Мэр Кольцово Николай Красников написал стихотворение ко Дню памяти и скорби

Глава наукограда посвятил произведение трагическим событиям 22 июня 1941 года
Екатерина ХАЛИМОВА
Глава наукограда посвятил произведение трагическим событиям 22 июня 1941 года

Глава наукограда посвятил произведение трагическим событиям 22 июня 1941 года

Фото: Наталья Баева. Перейти в Фотобанк КП

Мэр наукограда Кольцово Николай Красников в День памяти и скорби опубликовал авторское стихотворение, посвященное началу Великой Отечественной войны. В произведении он напомнил о цене Победы и важности сохранения исторической памяти.

Стихотворение под названием «В день памяти и скорби» Красников разместил в своих социальных сетях 22 июня. В произведении говорится о первых днях войны, голосе диктора Юрия Левитана, миллионах людей, вставших на защиту Родины, и долгом пути к Победе.

Автор вспоминает трагические события июня 1941 года и подчеркивает, что память о войне остается важной частью истории страны. Отдельные строки посвящены победному маю 1945 года и подвигу советского народа.

В день памяти и скорби

Ужасный день нагрянувшей войны,

День первых взрывов и потерь внезапных...

День скорби и печали всей страны

... И в памяти не умолкают залпы

Тех страшных и трагичных дней,

Где голос Левитана рвёт набатно

Тишь только что засеянных полей

И души школьников, взрослеющих солдатно.

Где лишь начало боли и дорог

Невероятно тяжких долгих длинных...

Где знал еще, наверно, только Бог, Что мы дойдем до вражьего Берлина

... И мы дошли!.. И Волга, и Дунай Спокойны вновь, а вечный мир подлунный

Не забывает: Сорок пятый май

Весь в шрамах сорок первого июня...

А наша память навсегда жива

И мы несем сегодня, будто знамя, В то время прозвучавшие слова:

«... Победа будет все равно за нами!..»

А если кто-то память потерял,

Готовит вновь свои объятья-клешни,

Не ждём послевоенный трибунал:

Мозги поправит недругам «Орешник»!

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