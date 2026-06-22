Мэр Кольцово Николай Красников написал стихотворение ко Дню памяти и скорби

Фото: Наталья Баева. Перейти в Фотобанк КП
Мэр наукограда Кольцово Николай Красников в День памяти и скорби опубликовал авторское стихотворение, посвященное началу Великой Отечественной войны. В произведении он напомнил о цене Победы и важности сохранения исторической памяти.
Стихотворение под названием «В день памяти и скорби» Красников разместил в своих социальных сетях 22 июня. В произведении говорится о первых днях войны, голосе диктора Юрия Левитана, миллионах людей, вставших на защиту Родины, и долгом пути к Победе.
Автор вспоминает трагические события июня 1941 года и подчеркивает, что память о войне остается важной частью истории страны. Отдельные строки посвящены победному маю 1945 года и подвигу советского народа.
В день памяти и скорби
Ужасный день нагрянувшей войны,
День первых взрывов и потерь внезапных...
День скорби и печали всей страны
... И в памяти не умолкают залпы
Тех страшных и трагичных дней,
Где голос Левитана рвёт набатно
Тишь только что засеянных полей
И души школьников, взрослеющих солдатно.
Где лишь начало боли и дорог
Невероятно тяжких долгих длинных...
Где знал еще, наверно, только Бог, Что мы дойдем до вражьего Берлина
... И мы дошли!.. И Волга, и Дунай Спокойны вновь, а вечный мир подлунный
Не забывает: Сорок пятый май
Весь в шрамах сорок первого июня...
А наша память навсегда жива
И мы несем сегодня, будто знамя, В то время прозвучавшие слова:
«... Победа будет все равно за нами!..»
А если кто-то память потерял,
Готовит вновь свои объятья-клешни,
Не ждём послевоенный трибунал:
Мозги поправит недругам «Орешник»!
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