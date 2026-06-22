Мэр Кольцово Николай Красников написал стихотворение ко Дню памяти и скорби

Глава наукограда посвятил произведение трагическим событиям 22 июня 1941 года Фото: Наталья Баева. Перейти в Фотобанк КП

Мэр наукограда Кольцово Николай Красников в День памяти и скорби опубликовал авторское стихотворение, посвященное началу Великой Отечественной войны. В произведении он напомнил о цене Победы и важности сохранения исторической памяти.

Стихотворение под названием «В день памяти и скорби» Красников разместил в своих социальных сетях 22 июня. В произведении говорится о первых днях войны, голосе диктора Юрия Левитана, миллионах людей, вставших на защиту Родины, и долгом пути к Победе.

Автор вспоминает трагические события июня 1941 года и подчеркивает, что память о войне остается важной частью истории страны. Отдельные строки посвящены победному маю 1945 года и подвигу советского народа.

В день памяти и скорби

Ужасный день нагрянувшей войны,

День первых взрывов и потерь внезапных...

День скорби и печали всей страны

... И в памяти не умолкают залпы

Тех страшных и трагичных дней,

Где голос Левитана рвёт набатно

Тишь только что засеянных полей

И души школьников, взрослеющих солдатно.

Где лишь начало боли и дорог

Невероятно тяжких долгих длинных...

Где знал еще, наверно, только Бог, Что мы дойдем до вражьего Берлина

... И мы дошли!.. И Волга, и Дунай Спокойны вновь, а вечный мир подлунный

Не забывает: Сорок пятый май

Весь в шрамах сорок первого июня...

А наша память навсегда жива

И мы несем сегодня, будто знамя, В то время прозвучавшие слова:

«... Победа будет все равно за нами!..»

А если кто-то память потерял,

Готовит вновь свои объятья-клешни,

Не ждём послевоенный трибунал:

Мозги поправит недругам «Орешник»!

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