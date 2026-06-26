«Россети Новосибирск» поддерживают новое поколение энергетиков

Фото: Пресс-служба «Россети Новосибирск»

Этот сегмент составляет почти четверть от общей численности коллектива, поэтому реализация молодежной политики остается одним из ключевых стратегических направлений компании – и цифры наглядно подтверждают ее эффективность. В 2025 году количество сотрудников в возрасте до 35 лет достигло 1 166 человек, увеличившись более чем на 100 энергетиков. Такой рост – результат продуманной многоуровневой системы работы с молодежью, охватывающей школьников, студентов и сотрудников.

Компания выстраивает траекторию профессионального пути еще до начала трудовой деятельности. Уже со школы ребята могут познакомиться с профессией энергетика: «Россети Новосибирск» активно развивают профориентационный проект «Энергокружки». За год число учебных заведений, где школьники проходят углубленную подготовку по физике, увеличилось втрое, а число участников – в четыре раза. Вариативность форматов от привычных уроков до интерактивных лабораторных занятий и экскурсий на энергообъекты компании помогает сформировать у школьников осознанный выбор профильного образования и в перспективе – трудоустройства в отрасли.

Важнейшее звено в подготовке кадров – партнерство с учебными заведениями. Компанию связывает многолетнее сотрудничество с ведущими вузами и ссузами региона. По целевому набору в интересах сетевой организации обучаются несколько десятков студентов, а действующие сотрудники регулярно участвуют в работе экзаменационных комиссий, выступают экспертами на демонстрационных экзаменах, помогают студентам в подготовке выпускных квалификационных работ. Для максимального погружения в профессию студентам предлагают не только теорию, но и практику – в 2025 году в электросетевой организации ее прошли 296 студентов из 22 учебных заведений партнеров. Еще полтора десятка студентов НГТУ НЭТИ работали на энергообъектах в составе студенческого отряда. Для студентов также предусмотрена возможность совмещать обучение с работой по гибким графикам – это позволяет еще во время учебы стать частью команды энергетиков. За последний год коллектив «Россети Новосибирск» пополнили 54 выпускника, компания остается востребованным и привлекательным работодателем в условиях высокой конкуренции за молодые таланты.

Не менее важна системная работа с уже трудоустроенными специалистами этой возрастной группы. В компании действует комплексная программа адаптации и развития: система наставничества, включение в кадровый резерв, возможности заочного обучения, корпоративные программы повышения квалификации. Молодые энергетики активно участвуют в отраслевых форумах, круглых столах и корпоративных конкурсах. Число сотрудников, задействованных в подобных мероприятиях, ежегодно растет, что говорит о высокой вовлеченности молодежи. Им предоставляется возможность не только заявить о себе, но и обменяться лучшими практиками, найти новые идеи и решения для развития электросетевого комплекса.

В «Россети Новосибирск» уверены: инвестиции в молодежь – это инвестиции в надежность энергосистемы и устойчивое развитие региона. Компания создает условия, в которых молодые специалисты могут раскрыть свой потенциал, расти профессионально и вносить реальный вклад в общее дело. Поэтому в большой и дружной команде энергетиков всегда рады видеть талантливых и целеустремленных выпускников, которые готовы нести свет в дома жителей региона, развивать инфраструктуру и создавать будущее отрасли.