Новосибирца арестовали по делу о поджоге дома с женщиной и ребенком

Следствие считает, что мужчина пытался убить двух человек общеопасным способом Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Ленинский районный суд Новосибирска избрал меру пресечения Евгению Васильеву, обвиняемому в покушении на убийство двух человек общеопасным способом. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции по Новосибирской области.

По версии следствия, вечером 10 мая мужчина приехал к частному дому в Ленинском районе города. На почве личной неприязни он якобы устроил поджог жилого дома, после чего скрылся с места происшествия.

Следователи считают, что довести преступление до конца обвиняемому не удалось, поскольку женщина и ее дочь смогли самостоятельно выбраться из горящего дома.

11 мая Васильева задержали в порядке статей 91–92 УПК РФ. В тот же день ему предъявили обвинение по ч. 3 ст. 30, п.п. «а», «в», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ — покушение на убийство двух лиц, совершенное общеопасным способом.

Постановлением суда мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца — до 11 июля 2026 года.

Постановление суда пока не вступило в законную силу.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX