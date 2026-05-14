«За что он так отомстил?»: новосибирец поджег дом, внутри которого была его знакомая и ее пятилетняя дочка

ЧП случилось 10 мая. Кадры пожара предоставлены местными жителями

43-летнего новосибирца отправили в СИЗО после того, как по его вине чуть не погибли женщина и ее пятилетняя дочь. По версии следствия, мужчина поджег частный дом, в котором в этот момент находились мать с ребенком.

Как сообщили в прокуратуре Новосибирской области, уголовное дело завели по статье о покушении на убийство двух человек, совершенном общеопасным способом. По предварительным данным, вечером 10 мая мужчина пришел к частному дому, где жила 36-летняя женщина. Между ними произошел конфликт, после чего мужчина поджег дом и скрылся. Женщина и ее пятилетняя дочь смогли выбраться самостоятельно из горящего здания и чудом остались живы.

Новосибирец поджег дом с женщиной и ее пятилетней дочкой внутри

В пресс-службе СУ СК России по Новосибирской области рассказали КП-Новосибирск, что мужчина и женщина были знакомы давно. По словам следователей, он помогал ей по хозяйству.

— Но никаких романтических отношений между ними, судя по показаниям потерпевшей, не было, — уточнили в ведомстве.

Что именно стало причиной конфликта, сейчас устанавливают следователи. По предварительным данным, произошел скандал. Не исключается версия ревности, однако подтверждений этому пока нет. Сама женщина, как сообщили в СК, не понимает, почему мужчина решил так ей отомстить.

— В тот день она была дома с ребенком, он пришел и между ними случился конфликт. Затем он облил дверь и поджег дом. Первой пожар заметила пятилетняя дочь сибирячки, — добавили в СК. Ребенок сообщил матери, что дом горит.

После этого женщина с дочерью выбили окно и выбрались на улицу. К счастью, ни мать, ни ребенок не пострадали. Однако дом полностью сгорел. Сейчас обвиняемый находится под стражей. Ход расследования уголовного дела контролирует прокуратура Ленинского района Новосибирска.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Под Новосибирском пенсионер погиб при пожаре из-за чайника

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX