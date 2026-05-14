В Новосибирской области 4 ребенка получили компенсацию после ДТП с автобусом

Суд обязал перевозчика выплатить компенсацию пострадавшим детям. Фото: прокуратура Новосибирской области

Прокуратура Черепановского района проверила обстоятельства дорожной аварии с участием автобуса. В августе 2024 года водитель автобуса ПАЗ, который принадлежал ООО «Черепановское пассажирское автотранспортное предприятие», ехал по дороге К-14 в сторону Сузуна. Отъезжая от остановки, он потерял управление и съехал в кювет перед мостом через реку Крутишка. В салоне находились дети, они пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Прокурор района подал в Черепановский районный суд иски о возмещении морального вреда в пользу четырех несовершеннолетних пассажиров. Суд требования удовлетворил. Решение вступило в силу, и перевозчик выплатил компенсацию — 700 тысяч рублей. Деньги получили все четверо пострадавших.

