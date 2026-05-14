В Куйбышеве подростку выплатят компенсацию после ДТП с мопедом

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП
В Куйбышев прокуратура через суд добилась выплаты компенсации морального вреда несовершеннолетнему, который пострадал в аварии с автомобилем. Об этом сообщили в прокуратуре Новосибирской области.
По данным ведомства, в ходе проверки установили, что 42-летний новосибирец за рулем Toyota ехал по улице Достоевского в Куйбышеве и нарушил правила дорожного движения. Водитель не уступил дорогу мопеду, которым управлял подросток, из-за чего произошло столкновение.
В результате аварии несовершеннолетний получил травмы средней тяжести. После обращения местной жительницы на тематическом приеме прокуратура подала иск в суд с требованием взыскать с виновника ДТП компенсацию морального вреда.
В пользу пострадавшего подростка с водителя взыскали 100 тысяч рублей.
