Новосибирцам вернули почти 800 тысяч рублей за плохую работу коммунальщиков.

С начала 2026 года горожанам вернули около 800 тысяч рублей, которые управляющие компании начислили за неоказанные коммунальные услуги.

— Нередко коммунальщики выставляют счета так, будто услуги были оказаны в полном объёме и без нарушений. Мы тоже на это реагируем. С начала года произведено перерасчётов на сумму около 800 тысяч рублей. Гражданам вернулись эти деньги, в том числе в связи с неоказанными услугами по вывозу снега, — рассказал КП-Новосибирск заместитель прокурора Ленинского района Сергей Цветков.

Кроме того, прокуратура регулярно проверяет состояние улично-дорожной сети в зимний и летний периоды. В 2026 году надзорное ведомство внесло четыре представления из-за образования снежных валов и скользкости на дорогах.

Напомним, ранее прокуратура сообщала, что одну из новосибирских управляющих компаний оштрафовали на 285 тысяч рублей за недодачу тепла и несвоевременное выполнение заявок жителей.

