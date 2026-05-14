НовостиОбщество14 мая 2026 5:40

Новосибирцам вернули почти 800 тысяч рублей за плохую работу коммунальщиков

Прокуратура добилась перерасчётов за невывоз снега
Надежда РЫЖКИНА
Новосибирцам вернули почти 800 тысяч рублей за плохую работу коммунальщиков.

С начала 2026 года горожанам вернули около 800 тысяч рублей, которые управляющие компании начислили за неоказанные коммунальные услуги.

— Нередко коммунальщики выставляют счета так, будто услуги были оказаны в полном объёме и без нарушений. Мы тоже на это реагируем. С начала года произведено перерасчётов на сумму около 800 тысяч рублей. Гражданам вернулись эти деньги, в том числе в связи с неоказанными услугами по вывозу снега, — рассказал КП-Новосибирск заместитель прокурора Ленинского района Сергей Цветков.

Кроме того, прокуратура регулярно проверяет состояние улично-дорожной сети в зимний и летний периоды. В 2026 году надзорное ведомство внесло четыре представления из-за образования снежных валов и скользкости на дорогах.

Напомним, ранее прокуратура сообщала, что одну из новосибирских управляющих компаний оштрафовали на 285 тысяч рублей за недодачу тепла и несвоевременное выполнение заявок жителей.

