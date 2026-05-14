В Новосибирске УК получила штрафов на 285 тысяч рублей за недодачу тепла. Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Ленинском районе в период отопительного сезона 2025–2026 годов прокуратура провела проверки качества коммунальных услуг. Поводом стали обращения жителей на проблемы с отоплением и работой управляющих компаний.

Как сообщил заместитель прокурора Ленинского района Сергей Цветков, в ходе проверок были выявлены нарушения прав граждан на получение качественных коммунальных услуг. В отношении одной из УК возбудили дело.

— Управляющая компания получила три административных штрафа на общую сумму более 285 тысяч рублей за недодачу тепла и несвоевременное выполнение заявок, — сообщил КП-Новосибирск Сергей Цветков.

В прокуратуре напомнили, что жители могут обращаться с жалобами на жилищно-коммунальные проблемы в Государственную жилищную инспекцию или прокуратуру. По каждому обращению надзорное ведомство проводит проверки и принимает меры реагирования.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX