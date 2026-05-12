Новосибирская прокуратура начала проверку по факту гибели подростка на реке

Тело утонувшего подростка нашли спустя сутки. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирской области прокуратура контролирует ход проверки после гибели 15-летнего подростка на реке Карасук. Надзорное ведомство изучает обстоятельства трагедии, которая произошла в майские праздники. Ранее сообщалось, что 9 мая группа подростков пошла купаться. Один из юношей утонул, его тело спасатели нашли спустя сутки. Об этом сообщается в пресс-службе региональной прокуратуры.

Прокуратура Карасукского района уже начала проверять работу органов, которые занимаются профилактикой безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних. Специалисты ведомства посмотрят, как службы работали с семьями подростков, решивших открыть купальный сезон раньше срока.

Особое внимание уделят уполномоченным службам, которые отвечают за содержание береговой линии и установку запрещающих знаков.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX