На реке Карасук в Новосибирской области утонул 15-летний подросток

15-летний подросток утонул в Новосибирской области. Фото: ГУ МЧС России по Новосибирской области

Вечером 9 мая на реке Карасук в Новосибирской области произошел несчастный случай. Четверо подростков пошли купаться в районе автомобильного моста. Трое ребят смогли самостоятельно выбраться на берег, но один юноша не выплыл. Спасатели начали поиски сразу после того, как получили сообщение о происшествии. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.

Сотрудники службы обследовали дно реки с помощью багров и специальных крюков. В первый вечер найти пропавшего не удалось из-за наступления темноты. На следующий день специалисты продолжили работу на лодках. Через сутки спасатели обнаружили тело 15-летнего подростка. Его вытащили из воды и передали представителям полиции для установления всех деталей.

В ведомстве напоминают, что открывать купальный сезон в мае опасно для жизни. Несмотря на дневную жару, вода в реках еще не успела прогреться. Долгое нахождение в такой воде вызывает переохлаждение организма и резкие судороги, что часто приводит к гибели.

