В прокуратуру пока не поступил приговор новосибирскому физику за госизмену

Приговор новосибирскому физику, осужденному за госизмену, пока не поступил в прокуратуру.

Новосибирский областной суд в начале мая вынес приговор ученым-физикам Валерию Звегинцеву и Владиславу Галкину. Мужчин признали виновными в государственной измене. Каждому из них назначили наказание в виде 12,5 года лишения свободы в колонии строгого режима. В СМИ сообщается, что гособвинение полностью согласилось с таким решением и не планирует обжаловать приговор. В прокуратуре Новосибирской области эту информацию опровергли.

- Приговор еще не поступил в прокуратуру, поэтому формулировка неверная, - сообщили КП-Новосибирск в ведомстве.

Валерия Звегинцева задержали весной 2023 года. Он был главным научным сотрудником Института теоретической и прикладной механики СО РАН. Позже правоохранители задержали его коллегу — Владислава Галкина, который работал доцентом в Томском политехническом университете.

