В Новосибирске двух ученых-физиков осудили на 12,5 года за госизмену

Ученые из Новосибирска получили 12,5 лет за измену.

Новосибирский областной суд приговорил двух ученых-физиков к 12,5 годам колонии строгого режима. Валерия Звегинцева и Владислава Галкина признали виновными в госизмене. Оба работали в Институте теоретической и прикладной механики Сибирского отделения РАН. Об этом пишет ТАСС.

Это не первое дело о госизмене среди новосибирских ученых. Летом 2022 года задержали сотрудника Института лазерной физики Дмитрия Колкера. Он умер после ареста. Тогда же под стражу взяли директора Института теоретической и прикладной механики Александра Шиплюка. Ему позже дали 15 лет колонии строгого режима.

Валерия Звегинцева задержали весной 2023 года, а затем и его коллегу Галкина.

