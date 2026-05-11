Новосибирцы стали продавать геолокации грибниц в сезон сморчков

Сезон сбора сморчков начался в Новосибирской области. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Жительница Новосибирска предложила купить у нее координаты грибного места со сморчками. Объявление появилось в группе «Грибные истории НСО» «ВКонтакте».

- Я набрала горсточку свежих сморчков за пять минут. Ни одного клеща не поймала, локацию могу скинуть. Цена вопроса 300 р., — похвасталась подписчица.

Организаторы форума пошутили про успех подписчицы. По словам опытных грибников, это слишком малая цена за труд по поиску грибов. Автор поста ответила, что столько же стоит литровое ведро сморчков у уличных торговцев.

— 300 рублей это еще очень дешево. На сайте объявлений грибные места продают от 1500 тысяч и до 8500 тысяч рублей за одно место. Мне же не жалко делиться местами , — отметил организатор форума Константин Зеленцов.

Напомним, 10 мая житель Новосибирской области собрал семь ведер шапочек сморчковых под Искитимом. По его словам, в ближайшие дни грибы уже отойдут из-за заморозков.

