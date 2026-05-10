Геолокацию грибных мест в Новосибирской области начали продавать за деньги

Координаты поляны стоят от 300 до 8,5 тысяч рублей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирской области грибники начали продавать геолокацию грибных мест. На сайтах объявлений координаты заветных полян стоят от 300 до 8,5 тысяч рублей. Об этом КП-Новосибирск рассказала администратор группы «Грибные истории НСО» Константин Зеленцов.

— 300 рублей это еще очень дешево. На сайте объявлений грибные места продают от 1500 тысяч и до 8500 тысяч рублей за одно место, — отметил Константин Зеленцов.

Сам он три года раздает геолокацию бесплатно.

— Мне не жалко делиться местами, — пояснил администратор.

