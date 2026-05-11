Новосибирцы поддержали ограничение скорости велокурьеров до 25 км/ч

Новые ограничения для курьерских служб ввели в Москве.

Руководитель новосибирского отделения Федерации автовладельцев России Вячеслав Ашурков поддержал единый стандарт для служб доставки. Новые правила для велокурьеров начали работать в Москве с 8 мая, сообщил kp.ru.

Единый стандарт работы курьерских служб включает в себя реестр курьеров, биометрию и подтверждение по фото. Также у курьеров появится ОСАГО, они обязаны будут сдавать экзамен на знание ПДД в ГАИ. Законопроект пока находится в разработке, но правительство Москвы уже ввело ограничение скорости в тихих зонах до 25 км/ч.

Новосибирский автоэксперт уверен — правила для велокурьеров на дорогах сделают движение безопаснее.

- В Новосибирске велокурьеры на электровелосипедах и мопедах часто едут с превышением скорости, но главная опасность в другом. Чаще они нарушают ПДД, пытаясь объехать автомобиль справа в крайнем правом ряду и создают аварийные ситуации. Поэтому дело не в скорости курьеров, гораздо важнее создать выделенные полосы для велосипедистов — как в Калининграде и других городах, - сообщил Вячеслав Ашурков, глава новосибирского отделения Федерации автовладельцев России.

