В Бийске автомобиль перевернулся на крышу из-за ДТП

В Бийске на улице Шишкова случилось серьезное дорожное происшествие. Очевидцы заметили легковой автомобиль, который после ДТП перевернулся и приземлился на крышу. Об этом пишет «Толк».

Машина получила значительные повреждения кузова. На место аварии оперативно приехали сотрудники правоохранительных органов. Они осмотрели место происшествия.

Информации о том, есть ли в аварии пострадавшие или погибшие, пока нет. Обстоятельства случившегося устанавливают эксперты.

Ранее КП-Новосибирск писала, что водитель погиб в ДТП на улице Ватутина в Новосибирске. Полиция устанавливает обстоятельства смертельной аварии.

