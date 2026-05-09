Водитель погиб в ДТП на улице Ватутина в Новосибирске

ДТП со смертельным исходом произошло в Новосибирске на улице Ватутина. Фото: ГАИ Новосибирска

Ночью 9 мая в Кировском районе Новосибирска случилась авария со смертельным исходом. Примерно в 1:20 20-летний парень ехал на автомобиле «Субару Легаси». Он двигался по улице Ватутина со стороны улицы Мира. По предварительным данным, водитель не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Там произошло сильное столкновение с кроссовером «Хавал Ф7». Об этом сообщили в ГАИ Новосибирска.

В результате удара водитель «Субару» получил тяжелые травмы. Он скончался на месте до приезда медиков. О состоянии водителя второй машины информации пока нет.

На место происшествия сразу приехали сотрудники Госавтоинспекции и следственная группа. Обстоятельства происшествия выясняются.

